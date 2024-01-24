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Воронин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1915

Дата смерти

05.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1915

Отец: Воронин Алексей Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1943

Сын: Воронин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Татьяна

Рождение ребёнка
16.02.1944

Дочь: Воронина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Воронина Татьяна

Рождение ребёнка
18.04.1949

Сын: Воронин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Лидия

Рождение ребёнка
19.06.1955

Дочь: Воронина Ключникова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Воронина Лидия

Рождение ребёнка
31.03.1960

Сын: Воронин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Татьяна

Смерть
05.07.1984
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