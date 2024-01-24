Воронин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1915
Дата смерти05.07.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1915
Отец: Воронин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1943
Сын: Воронин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Татьяна
Рождение ребёнка
16.02.1944
Дочь: Воронина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Воронина Татьяна
Рождение ребёнка
18.04.1949
Сын: Воронин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Лидия
Рождение ребёнка
19.06.1955
Дочь: Воронина Ключникова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Воронина Лидия
Рождение ребёнка
31.03.1960
Сын: Воронин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Татьяна
Смерть
05.07.1984