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Коворотуша Лука Павлович

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.02.1846 ст.

Дата смерти

26.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1846 ст.

Отец: Коворотуша Павел Стефанович

Мать: Коворотуша Пелагея Прокофиевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 11 от 04.02.1846, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=78
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.

Дочь: Коворотуша Марина Лукинична

Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 59 от 15.12.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=569
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна

Смерть
26.06.1902 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 12 от 28.06.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=415
Похороны
28.06.1902 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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