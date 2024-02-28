Коворотуша Лука Павлович
Место рождения
Дата рождения04.02.1846 ст.
Дата смерти26.06.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1846 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 11 от 04.02.1846, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=78
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.
Дочь: Коворотуша Марина Лукинична
Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна
Запись в метрической книге о рождении № 59 от 15.12.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=569
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1902 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 12 от 28.06.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=415
Похороны
28.06.1902 ст.