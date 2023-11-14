Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.
Дочь: Коворотуша Марина Лукинична
Отец ребёнка: Коворотуша Лука Павлович
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 59 от 15.12.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=569
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно