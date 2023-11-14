Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоворотуша Ефросиния Пантелеимоновна

Коворотуша Ефросиния Пантелеимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1878 ст.

Дочь: Коворотуша Марина Лукинична

Отец ребёнка: Коворотуша Лука Павлович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 59 от 15.12.1878, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767346?i=569
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коворотуша Лука Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close