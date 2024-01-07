Голомонзина (Вятшеникова) Акилина Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомонзина (Вятшеникова) Акилина Лаврентьева

Место рождения

с. Спасское

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Спасское
Рождение ребёнка
1731

Сын: Голомолзин Федор Степанов

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Голомолзин Прохор Степанов

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Голомолзин Дмитрей Степанов

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида Семенова

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голомолзин Епифан Степанов

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голомолзин Дементей Степанов

Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомолзин Степан Тихонов

Смерть
Неизвестно
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