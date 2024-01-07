Голомонзина (Вятшеникова) Акилина Лаврентьева
Место рожденияс. Спасское
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Спасское
Рождение ребёнка
1731
Сын: Голомолзин Федор Степанов
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Голомолзин Прохор Степанов
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Рождение ребёнка
1751
Сын: Голомолзин Дмитрей Степанов
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Степанида Семенова
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голомолзин Епифан Степанов
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голомолзин Дементей Степанов
Отец ребёнка: Голомолзин Степан Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно