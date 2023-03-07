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Крайнюков Борис Евтихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
07.04.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Гражданин города Пятигорска Терской области Борис Евтихиев Крайнюков, состоявший в старообрядчестве, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. Мира присоединен к православной Гре... Показать все
Бракосочетание
08.04.1920

Жена: Крайнюкова Анастасия Платоновна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених вторым браком, невеста - первым.
Военная служба
1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Старший унтер-офицер 1 роты караульного батальона Феодосийской военной базы.
Смерть
Неизвестно
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