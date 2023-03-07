Крайнюков Борис Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
07.04.1920
Гражданин города Пятигорска Терской области Борис Евтихиев Крайнюков, состоявший в старообрядчестве, вследствие изъявленного им решительного желания, помазанием Св. Мира присоединен к православной Гре... Показать все
Бракосочетание
08.04.1920
Жених вторым браком, невеста - первым.
Военная служба
1920
Старший унтер-офицер 1 роты караульного батальона Феодосийской военной базы.
Смерть
Неизвестно