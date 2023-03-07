Крайнюкова (Трус) Анастасия Платоновна
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крестьянка Черниговской губернии Сосницкого уезда села Волосковцы.
Бракосочетание
08.04.1920
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених вторым браком, невеста - первым.
Смерть
Неизвестно