Крайнюкова (Трус) Анастасия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнюкова (Трус) Анастасия Платоновна

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Место рождения

Волосковцы, Чернігівська область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосковцы, Чернігівська область
Крестьянка Черниговской губернии Сосницкого уезда села Волосковцы.
Бракосочетание
08.04.1920

Муж: Крайнюков Борис Евтихиевич

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Жених вторым браком, невеста - первым.
Смерть
Неизвестно
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