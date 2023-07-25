Колесникова (Колесникова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колесников Яков
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Рождение ребёнка
1867
Сын: Колесников Григорий
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Рождение ребёнка
1883
Сын: Колесников Иван
Отец ребёнка: Колесников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Алексей
Смерть
Неизвестно