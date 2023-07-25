Колесникова (Колесникова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Колесникова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Колесников Яков

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Рождение ребёнка
1867

Сын: Колесников Григорий

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Рождение ребёнка
1883

Сын: Колесников Иван

Отец ребёнка: Колесников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Алексей

Смерть
Неизвестно
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