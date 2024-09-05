Опанасенко Тимофей Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Опанасенко Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Опанасенко Илья Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Опанасенко Тарасий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1797