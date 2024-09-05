Опанасенко Тимофей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко Тимофей Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Опанасенко Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Опанасенко Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Опанасенко Тарасий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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