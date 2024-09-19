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Опанасенко Илья Тимофеевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Опанасенко Тимофей Леонтьевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба (Опанасенко) Варвара Ильинична

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опанасенко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Опанасенко Иван Ильич

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Опанасенко Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1788 ст.

Сын: Опанасенко Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Опанасенко Анна Ильинична

Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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