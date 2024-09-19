Опанасенко Илья Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Опанасенко Тимофей Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюба (Опанасенко) Варвара Ильинична
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Опанасенко Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1788 ст.
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Опанасенко Анна Ильинична
Мать ребёнка: Опанасенко Евдокия Михайловна
Смерть
После 1797