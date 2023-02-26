Кочникова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1840
Дочь: Васса Кононова
Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин
Рождение ребёнка
25.11.1842
Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин
д.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1844
Дочь: Пелагея Кононова
Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Парафена Конова
Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин
Смерть
Неизвестно