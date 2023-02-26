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Кочникова Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1840

Дочь: Васса Кононова

Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.11.1842

Сын: Кочников Георгий Кононов

Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин

д.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1844

Дочь: Пелагея Кононова

Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Парафена Конова

Отец ребёнка: Кочников Конон Никитин

Смерть
Неизвестно
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