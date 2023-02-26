Кочников Георгий Кононов
Место рожденияд.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения25.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1842
Отец: Кочников Конон Никитин
д.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно