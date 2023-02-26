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Кочников Георгий Кононов

Место рождения

д.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

25.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

До 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1842

Отец: Кочников Конон Никитин

Мать: Кочникова Акилина Иванова

д.Дяглевка вотчины колежского асессора Ивана Сидоровича Толмачёва Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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