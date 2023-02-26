Евдокия (Антипова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Антипова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

28.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1820

Муж: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1825

Дочь: Дария ст

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагия Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Рождение ребёнка
24.04.1830

Сын: Долотоцкий Иван Моисеев

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1832

Сын: Долотоцкий Назарий Моисеев

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Титенкова Акилина Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1838

Дочь: Дария Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1839

Сын: Илларион (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1839

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Харитина Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Рождение ребёнка
23.09.1842

Дочь: Ефросиния (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1843

Дочь: Ефросиния (Христина) Моисеева

Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.11.1884
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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