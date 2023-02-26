Евдокия (Антипова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти28.11.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дария ст
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Дочь: Пелагия Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Сын: Долотоцкий Назарий Моисеев
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Дочь: Титенкова Акилина Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Дочь: Дария Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Дочь: Харитина Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев
Дочь: Ефросиния (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Ефросиния (Христина) Моисеева
Отец ребёнка: Долотоцкий Моисей (Алексей) Григорьев