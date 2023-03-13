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Сизовъ Иванъ
Сизовъ Иванъ
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Место рождения
Дворянская Терешка
Дата рождения
1743
Пол
Мужской
Отец
Сизовъ Лукьянъ
1718 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Сизовъ Лукьянъ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
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