Сизовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизовъ Иванъ

Сизовъ Иванъ

avatar

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сизовъ Лукьянъ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close