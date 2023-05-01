Иванов Клим Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Клим Власович

Иванов Клим Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1857 по 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1816 по 1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1857 по 1858

Отец: Иванов Влас

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close