Иванов Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1816 по 1817

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1816 по 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

без отчества был записан незаконнорожденный ?
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841

Сын: Иванов Иван Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1842 по 1843

Сын: Иванов Петр Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1849 по 1850

Сын: Иванов Петр Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1851 по 1852

Сын: Иванов Терентий Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1857 по 1858

Сын: Иванов Клим Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Власовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1865
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