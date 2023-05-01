Иванов Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1816 по 1817
Дата смерти1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1816 по 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
без отчества был записан незаконнорожденный ?
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841
Сын: Иванов Иван Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1842 по 1843
Сын: Иванов Петр Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1849 по 1850
Сын: Иванов Петр Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1851 по 1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858
Сын: Иванов Клим Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Власовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1865