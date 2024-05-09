Кикова (Панеш) Заира Славиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980
Отец: не указан
Мать: Казанокова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2000
Сын: Киков Джантемир Арамбиевич
Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович
Рождение ребёнка
23.05.2004
Дочь: Кикова Амина Арамбиевна
Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович
Рождение ребёнка
27.04.2008
Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович