Кикова (Панеш) Заира Славиковна 11.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кикова (Панеш) Заира Славиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980

Отец: не указан

Мать: Казанокова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киков Арамбий Султанович

Рождение ребёнка
12.10.2000

Сын: Киков Джантемир Арамбиевич

Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович

Рождение ребёнка
23.05.2004

Дочь: Кикова Амина Арамбиевна

Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович

Рождение ребёнка
27.04.2008

Сын: Киков Зураб Арамбиевич

Отец ребёнка: Киков Арамбий Султанович

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