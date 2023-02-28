Гладышева Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно