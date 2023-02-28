Гладышева Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Екатерина Стефанова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гладышев Григорий Петров

Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гладышев Сергей Петров

Отец ребёнка: Гладышев Пётр Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Пётр Стефанов

Смерть
Неизвестно
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