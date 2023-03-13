Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

14.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1837

Сын: Варгановъ Александръ

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1839

Дочь: Мамыкина Марія

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1841

Дочь: Алимпіада

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1843

Дочь: Потешина Агриппина

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1845

Дочь: Миногина Фекла

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1847

Сын: Варгановъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1853

Дочь: Юрина Ольга

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Варгановъ Игнатій

Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варгановъ Кузьма

Смерть
14.10.1894
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
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