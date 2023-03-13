Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти14.10.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1837
Сын: Варгановъ Александръ
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
15.07.1839
Дочь: Мамыкина Марія
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.07.1841
Дочь: Алимпіада
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
15.06.1843
Дочь: Потешина Агриппина
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
23.09.1845
Дочь: Миногина Фекла
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
05.07.1847
Сын: Варгановъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
03.07.1853
Дочь: Юрина Ольга
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Рождение ребёнка
1854
Сын: Варгановъ Игнатій
Отец ребёнка: Варгановъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варгановъ Кузьма
Смерть
14.10.1894
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости