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Варгановъ Александръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.08.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1837

Отец: Варгановъ Кузьма

Мать: Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан