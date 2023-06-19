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Варгановъ Александръ
Варгановъ Александръ
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Место рождения
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
23.08.1837
Пол
Мужской
Отец
Варгановъ Кузьма
1813 г.р.
Мать
Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова)
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1837
Отец:
Варгановъ Кузьма
Мать:
Варганова Агрофена (Ляпкина или Колесникова)
Зилаир
, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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