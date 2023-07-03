Толстой Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смерти28.09.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Бракосочетание
1795
Жена: Толстая Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.01.1801 ст.
Сын: Толстой Александр Петрович
Мать ребёнка: Толстая Мария Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.09.1844 ст.
Москва, город федерального значения Москва