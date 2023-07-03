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Толстой Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

28.09.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Толстой Александр Петрович

Мать: Толстая Евдокия Львовна

Бракосочетание
1795

Жена: Толстая Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.01.1801 ст.

Сын: Толстой Александр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.09.1844 ст.
Москва, город федерального значения Москва