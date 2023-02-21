Калашникова Нина Сереевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1898 оду с отличием Нина Сергеевна закончила женский лицей. У Калашниковой Нины Сергеевны и Калашникова Ивана Ивановича родилось семеро детей, шестеро выжило (3 сына: Аркадий, анатолий и 3 дочери: Н... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1925
Сын: Калашников Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Иванович
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
1977
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика