Калашникова Нина Сереевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Нина Сереевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В 1898 оду с отличием Нина Сергеевна закончила женский лицей. У Калашниковой Нины Сергеевны и Калашникова Ивана Ивановича родилось семеро детей, шестеро выжило (3 сына: Аркадий, анатолий и 3 дочери: Н... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1925

Сын: Калашников Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Иванович

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
1977
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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