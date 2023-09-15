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Калашников Иван Иванович

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Калашников Иван

Мать: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Родился в купеческой семье, у него было 5 братьев (Яша, Андрей, Леня, Коля, Саша) и три сестры (Нюра, Мария и Шура). Ориентировочно в 1911 году поступил и позже успешно закончил обучение в семинарии. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1925

Сын: Калашников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Калашникова Нина Сереевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Посвящение в духовный сан
Около 1928
Смерть
Около 1933
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