Калашников Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1892
Отец: Калашников Иван
Мать: не указана
Родился в купеческой семье, у него было 5 братьев (Яша, Андрей, Леня, Коля, Саша) и три сестры (Нюра, Мария и Шура). Ориентировочно в 1911 году поступил и позже успешно закончил обучение в семинарии. ... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1925
Сын: Калашников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Калашникова Нина Сереевна
Посвящение в духовный сан
Около 1928
Смерть
Около 1933