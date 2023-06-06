Воинов Ион Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 28.02.1813
Сын: Воинов Евтей Ионович
Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 19.09.1815
Сын: Воинов Иван Ионович
Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 29.03.1819
Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
22.07.1820
Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно