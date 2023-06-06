Воинов Ион Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинов Ион Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 28.02.1813

Сын: Воинов Евтей Ионович

Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 19.09.1815

Сын: Воинов Иван Ионович

Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 29.03.1819

Сын: Воинов Георгий Ионович

Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.07.1820

Сын: Воинов Евдоким Ионович

Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Сын: Воинов Георгий Ионович

Мать ребёнка: Воинова Мария Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно