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Удод Евфимия Петровна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Удод Трофим Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
08.07.1892

Дочь: Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.03.1894

Сын: Удод Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
16.07.1898

Сын: Удод Павел Иоаннов

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Удод Ефимий Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Рождение ребёнка
07.11.1901

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Удод Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
10.07.1905

Сын: Удод Владимир Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Удод Максим Иоаннович

Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Иоанн Маркович

Смерть
Неизвестно
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