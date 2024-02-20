Удод Евфимия Петровна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1862
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
18.09.1881
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1881г.зап.№ 127,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089
Рождение ребёнка
08.07.1892
Дочь: Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
25.03.1894
Сын: Удод Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
16.07.1898
Сын: Удод Павел Иоаннов
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
12.03.1900
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1900г.зап.№ 41,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1-97
Рождение ребёнка
07.11.1901
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
05.09.1903
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
10.07.1905
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Удод Иоанн Маркович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Иоанн Маркович
Смерть
Неизвестно