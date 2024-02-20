Удод Владимир Иоаннович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения10.07.1905
Дата смерти08.06.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1905
Отец: Удод Иоанн Маркович
Мать: Удод Евфимия Петровна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528
Крещение
10.07.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с. Петропавловка м/к 1905г.зап.№ 55,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1099 кадр № 400528. | Восприемники: Потомственный дворянин Екатеринославской губ.,Александровского уезда Павел Александрович Лумб... Показать все
Смерть
08.06.1907
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка