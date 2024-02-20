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Удод Максим Иоаннович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

01.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909

Отец: Удод Иоанн Маркович

Мать: Удод Евфимия Петровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербовое,м/к 1909г.,ГАЗО, Ф - Р5593-3-779
Крещение
01.08.1909
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1909г. ГАЗО, Ф - Р5593-3-779 | Восприемники: Вербовские крестьяне : Елизар Максимович Зайченко и жена Гавриила Удода - Елена Петровна
Смерть
Неизвестно
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