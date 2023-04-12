(Мещерова (Имениникова)) Анна Яковлевна
Место рожденияКалининская обл. Ошевский р-он. д.Замошье
Дата рождения03.02.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Калининская обл. Ошевский р-он. д.Замошье
Бракосочетание
30.11.1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мещеров Леонид Георгиевич
Рождение ребёнка
23.03.1955
Сын: Мещеров Александр Леонидович
Отец ребёнка: Мещеров Леонид Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
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