(Мещерова (Имениникова)) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерова (Имениникова)) Анна Яковлевна

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Место рождения

Калининская обл. Ошевский р-он. д.Замошье

Дата рождения

03.02.1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Калининская обл. Ошевский р-он. д.Замошье
Бракосочетание
30.11.1946

Муж: Мещеров Леонид Георгиевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещеров Леонид Георгиевич

Рождение ребёнка
23.03.1955

Сын: Мещеров Александр Леонидович

Отец ребёнка: Мещеров Леонид Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
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