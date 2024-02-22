Харуков Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харуков Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Харукова Лидия Витальевна

Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Харукова Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Харуков Валентин Витальевич

Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харукова Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево
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