Харуков Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Харукова Лидия Витальевна
Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Харукова Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Харуков Валентин Витальевич
Мать ребёнка: Харукова Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Житьево