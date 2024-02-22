Харукова Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Харукова Лидия Витальевна
Отец ребёнка: Харуков Виталий Александрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Харукова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Харуков Виталий Александрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Харуков Валентин Витальевич
Отец ребёнка: Харуков Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Житьево