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Кузьмин Игорь Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1969

Дата смерти

30.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1969

Отец: Кузьмин Евгений Васильевич

Мать: Кузьмина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Елена Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Александра Игоревна

Мать ребёнка: Афанасьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Виктор Игоревич

Мать ребёнка: Афанасьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Анна

Смерть
30.12.2013
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