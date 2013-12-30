Кузьмин Игорь Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1969
Дата смерти30.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1969
Рождение ребёнка
05.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Елена Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Александра Игоревна
Мать ребёнка: Афанасьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Афанасьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьева Анна
Смерть
30.12.2013