Логинова (Татаринова) Анна Климентова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Логинова Надежда Николаева
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
22.01.1872
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
27.07.1873
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
19.04.1880
Дочь: Логинова Александра Николаева
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
29.05.1882
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
22.03.1886
Дочь: Логинова Дарья Николаева
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
22.03.1886
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
17.08.1889
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Рождение ребёнка
21.06.1892
Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов
Смерть
Неизвестно