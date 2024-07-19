Логинова (Татаринова) Анна Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Татаринова) Анна Климентова

Логинова (Татаринова) Анна Климентова

Место рождения

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Николай Леонов

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Логинова Надежда Николаева

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Логинов Климент Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Логинов Евдоким Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1880

Дочь: Логинова Александра Николаева

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Логинов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Дочь: Логинова Дарья Николаева

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Логинов Гавриил Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1889

Сын: Логинов Фаддей Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1892

Сын: Логинов Сергей Николаев

Отец ребёнка: Логинов Николай Леонов

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.