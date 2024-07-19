Логинов Николай Леонов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти18.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Логинов Леон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Климентова
Бракосочетание
03.11.1868
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Логинова Надежда Николаева
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
22.01.1872
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
27.07.1873
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
19.04.1880
Дочь: Логинова Александра Николаева
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
29.05.1882
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
22.03.1886
Дочь: Логинова Дарья Николаева
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
22.03.1886
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
17.08.1889
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Рождение ребёнка
21.06.1892
Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова
Смерть
18.05.1916
Похороны
20.05.1916