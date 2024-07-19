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Логинов Николай Леонов

Место рождения

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

18.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Логинов Леон Семенов

Мать: Логинова Феодосия Иванова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Климентова

Бракосочетание
03.11.1868

Жена: не указана

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Логинова Надежда Николаева

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Логинов Климент Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Логинов Евдоким Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1880

Дочь: Логинова Александра Николаева

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Логинов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Дочь: Логинова Дарья Николаева

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Логинов Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1889

Сын: Логинов Фаддей Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.06.1892

Сын: Логинов Сергей Николаев

Мать ребёнка: Логинова Анна Климентова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
18.05.1916
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
20.05.1916
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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