Дронов Борис Антонович
Место рождения
Дата рождения29.12.1929
Дата смерти02.04.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
Отец: Дронов Антон Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комиссарова (Дронова) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Дронова (Семенова) Наталья Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1957
Мать ребёнка: Дронова (Семенова) Наталья Борисовна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
02.04.2014
Причина смерти: осложнения после ампутирования ноги диабет