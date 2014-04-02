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Дронов Борис Антонович

Место рождения

Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

29.12.1929

Дата смерти

02.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: Дронов Антон Тимофеевич

Мать: не указана

Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комиссарова (Дронова) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Дронова (Семенова) Наталья Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.09.1957

Сын: Дронов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Дронова (Семенова) Наталья Борисовна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
02.04.2014
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: осложнения после ампутирования ноги диабет

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