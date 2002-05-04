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Салюкова Виктория Андреевна
Салюкова Виктория Андреевна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
04.05.2002
Пол
Женский
Отец
Салюков Андрей Викторович
1976 г.р.
Мать
Животкова (Лобода) Оксана Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2002
Отец:
Салюков Андрей Викторович
Мать:
Животкова Оксана Владимировна
Самара
, Самара, Самарская область
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