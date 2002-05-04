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Салюкова Виктория Андреевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

04.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2002

Отец: Салюков Андрей Викторович

Мать: Животкова Оксана Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
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