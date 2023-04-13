Wander (Freedman) Anna M.
Место рожденияTroy, New York United States
Дата рождения17.02.1892
Дата смерти?.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1892
Отец: Freedman Samuel
Мать: Freedman Rachel
Troy, New York United States
Бракосочетание
Около 1909
Муж: Wander Fred
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Wander Howard J.
Отец ребёнка: Wander Fred
Albany, New York United States
Рождение ребёнка
11.07.1915
Сын: Wander Chester L.
Отец ребёнка: Wander Fred
New York
Рождение ребёнка
02.03.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Wander Fred
Albany, NY United States
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1966
Albany, New York United States
Смерть
?.12.1966
Albany, NY United States