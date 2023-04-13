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Wander (Freedman) Anna M.

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Место рождения

Troy, New York United States

Дата рождения

17.02.1892

Дата смерти

?.12.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

1868 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

1910 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1892

Отец: Freedman Samuel

Мать: Freedman Rachel

Troy, New York United States
Бракосочетание
Около 1909

Муж: Wander Fred

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Wander Howard J.

Отец ребёнка: Wander Fred

Albany, New York United States
Рождение ребёнка
11.07.1915

Сын: Wander Chester L.

Отец ребёнка: Wander Fred

New York
Рождение ребёнка
02.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Wander Fred

Albany, NY United States
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1966
Albany, New York United States
Смерть
?.12.1966
Albany, NY United States
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