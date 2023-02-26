Анна Трофимова
Место рожденияд.Хотеево
Дата рождения29.07.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1793
Отец: Трофим Семёнов
Мать: Агафия Лавринова
д.Хотеево
Бракосочетание
21.10.1823
Муж: Михей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1823
сельцо Хотеево
дворовая девица
Смерть
Неизвестно