Анна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Трофимова

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

29.07.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1774 г.р.

Мать

До 1774 г.р.

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1793

Отец: Трофим Семёнов

Мать: Агафия Лавринова

д.Хотеево
Бракосочетание
21.10.1823

Муж: Михей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1823
сельцо Хотеево
дворовая девица
Смерть
Неизвестно
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