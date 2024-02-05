Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кружкова Анфиса

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Кружков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружков Гурьян Дмтриевич

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кружков Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кружкова Лидия Дмирриевна

Отец ребёнка: Кружков Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close