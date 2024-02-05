Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кружкова Анфиса
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кружкова Лидия Дмирриевна
Отец ребёнка: Кружков Дмитрий
Смерть
Неизвестно