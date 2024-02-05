Кружкова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кружков Дмитрий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Середкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Середкин Николай
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Середкин Николай
Трифонова, Кропивинская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1932
Сын: Середкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Середкин Николай
Рождение ребёнка
1933
Сын: Середкин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Середкин Николай
Рождение ребёнка
1935
Сын: Середкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Середкин Николай
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Середкина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Середкин Николай
Смерть
Неизвестно