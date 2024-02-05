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Кружкова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кружков Дмитрий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Середкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Середкин Николай

Рождение ребёнка
1930

Сын: Середкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Середкин Николай

Трифонова, Кропивинская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Середкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Середкин Николай

Рождение ребёнка
1933

Сын: Середкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Середкин Николай

Рождение ребёнка
1935

Сын: Середкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Середкин Николай

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Середкина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Середкин Николай

Смерть
Неизвестно
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