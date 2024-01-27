Горбач Ефимия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
1855 679 12 552 л.124 О бракосочетавшихся 3 июля 1855 г. Жених: казак Шабалиновский Демьян Яковлев Покотило, вдов по первому браку, 33, невеста: казачка Шаболиновская девица Евфимия Васильева Горбаче... Показать все
Смерть
Неизвестно