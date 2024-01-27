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Горбач Ефимия Васильевна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шабалинов, Чернігівська область
Бракосочетание
1855

Муж: Покотило Демиан Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
1855 679 12 552 л.124 О бракосочетавшихся 3 июля 1855 г. Жених: казак Шабалиновский Демьян Яковлев Покотило, вдов по первому браку, 33, невеста: казачка Шаболиновская девица Евфимия Васильева Горбаче... Показать все
Смерть
Неизвестно

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