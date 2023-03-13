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Грызловъ Антонъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Грызловъ Яковъ

Мать: Грызлова Федосья Якимова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Грызловъ Андрей

Мать ребёнка: Грызлова Настасья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Грызловъ Лаврентий

Мать ребёнка: Грызлова Настасья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Грызловъ Павелъ

Мать ребёнка: Грызлова Настасья

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Грызловъ Семенъ

Мать ребёнка: Грызлова Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Грызлова Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грызлова Настасья

Смерть
1798
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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