Грызловъ Антонъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Грызловъ Яковъ
Мать: Грызлова Федосья Якимова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Грызловъ Андрей
Мать ребёнка: Грызлова Настасья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Грызловъ Лаврентий
Мать ребёнка: Грызлова Настасья
Рождение ребёнка
1781
Сын: Грызловъ Павелъ
Мать ребёнка: Грызлова Настасья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Грызловъ Семенъ
Мать ребёнка: Грызлова Настасья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Грызлова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грызлова Настасья
Смерть
1798