Винокуров Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Винокуров Иван Исаакиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Ксения Исаакиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Винокуров Афанасий Исаакиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Михаил Исаакиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Евфим Исаакиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно