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Винокуров Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Винокуров Иван Исаакиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Ксения Исаакиевна

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Винокуров Афанасий Исаакиевич

Мать ребёнка: не указана

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Михаил Исаакиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Евфим Исаакиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно