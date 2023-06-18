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Винокуров Иван Исакиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Винокуров Исакий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Винокуров Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1888 ст.

Сын: Винокуров Иван Иванович

Мать ребёнка: Винокурова Анна Евфимовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
29.04.1890 ст.

Жена: Винокурова Параскева Евфимовна

Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.

Дочь: Винокурова Евлампия Ивановна

Мать ребёнка: Винокурова Параскева Евфимовна

Петрово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Макар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Анна Евфимовна

Смерть
Неизвестно