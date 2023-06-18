Винокуров Иван Исакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Винокуров Исакий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1888 ст.
Мать ребёнка: Винокурова Анна Евфимовна
Бракосочетание
29.04.1890 ст.
Спас-Шелутино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.10.1894 ст.
Дочь: Винокурова Евлампия Ивановна
Мать ребёнка: Винокурова Параскева Евфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно