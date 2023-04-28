Кушева Вера Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1865
Сын: Кушов Семен Пименов
Отец ребёнка: Кушев Пимен Егоров
Рождение ребёнка
04.06.1967
Дочь: Мария Пименова
Отец ребёнка: Кушев Пимен Егоров
Восп: Иосифа Егорова Кушева жена Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушев Пимен Егоров
Смерть
Неизвестно