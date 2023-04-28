Кушева Вера Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушева Вера Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1865

Сын: Кушов Семен Пименов

Отец ребёнка: Кушев Пимен Егоров

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1967

Дочь: Мария Пименова

Отец ребёнка: Кушев Пимен Егоров

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Восп: Иосифа Егорова Кушева жена Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушев Пимен Егоров

Смерть
Неизвестно
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