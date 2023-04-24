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Мезенцев Фрол Павлович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Мезенцев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Мезенцева Акилина Арсентьевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мезенцев Афанасий Фролович

Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Сляднева Елена Фроловна

Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Екатерина Фроловна

Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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