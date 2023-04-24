Мезенцев Фрол Павлович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Мезенцев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1873
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мезенцев Афанасий Фролович
Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Сляднева Елена Фроловна
Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Екатерина Фроловна
Мать ребёнка: Мезенцева Акилина Арсентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно