Мезенцева (Гноевая) Акилина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Гноевая) Акилина Арсентьевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1855

Дата смерти

01.04.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Мезенцев Фрол Павлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мезенцев Афанасий Фролович

Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Сляднева Елена Фроловна

Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1909
Причина смерти: живот