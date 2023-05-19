Мезенцева (Гноевая) Акилина Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти01.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1873
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мезенцев Афанасий Фролович
Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Сляднева Елена Фроловна
Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Мезенцев Фрол Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1909
Причина смерти: живот