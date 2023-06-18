Козлов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1903
Дата смерти13.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1930
Сын: Козлов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1932
Сын: Козлов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.07.1935
Дочь: Козлова Роза Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна
Смерть
13.12.1976