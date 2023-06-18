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Козлов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1903

Дата смерти

13.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Козлов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1932

Сын: Козлов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
10.07.1935

Дочь: Козлова Роза Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Мария Николаевна

Смерть
13.12.1976