Козлова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти13.07.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1930
Сын: Козлов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1932
Сын: Козлов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович
Рождение ребёнка
10.07.1935
Дочь: Козлова Роза Федоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович
Смерть
13.07.1997