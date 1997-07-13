Козлова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

13.07.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
08.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1930

Сын: Козлов Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1932

Сын: Козлов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович

Рождение ребёнка
10.07.1935

Дочь: Козлова Роза Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Петрович

Смерть
13.07.1997