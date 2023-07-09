Грошиков Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошиков Алексей Федорович

Грошиков Алексей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Грошикова Гликерия Алексеевна

Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Грошикова Евпраксия Алексеевна

Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Грошикова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Грошиков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно