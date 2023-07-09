Грошиков Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Грошикова Гликерия Алексеевна
Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Грошикова Евпраксия Алексеевна
Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Грошикова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Грошикова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Грошиков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно