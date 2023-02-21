Шахов Виктор Иванович
Место рожденияд. Комарова, Четкаринский с/с, Пышминский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Дата рождения1927
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Комарова, Четкаринский с/с, Пышминский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
21.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлёва Шахова Валентина Максимовна
д. Заречная, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Смерть
1959
г. Ангрен, Узбекская ССР