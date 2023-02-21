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Шахов Виктор Иванович

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Место рождения

д. Комарова, Четкаринский с/с, Пышминский р-н, Свердловская обл., РСФСР

Дата рождения

1927

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Комарова, Четкаринский с/с, Пышминский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
21.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёва Шахова Валентина Максимовна

д. Заречная, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Смерть
1959
г. Ангрен, Узбекская ССР
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