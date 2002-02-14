Журавлёва Шахова (Первухина) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлёва Шахова (Первухина) Валентина Максимовна

Журавлёва Шахова (Первухина) Валентина Максимовна

avatar

Место рождения

д. Погорельская, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

14.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Погорельская, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
21.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахов Виктор Иванович

д. Заречная, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Смерть
14.02.2002
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close