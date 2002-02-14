Журавлёва Шахова (Первухина) Валентина Максимовна
Место рожденияд. Погорельская, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Дата рождения24.04.1935
Дата смерти14.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Погорельская, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
21.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахов Виктор Иванович
д. Заречная, Коровяковский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Смерть
14.02.2002
Камышлов, Камышловский, Свердловская область